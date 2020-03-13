الصحة العالمية: منع التجمعات لن يوقف كورونا وأوروبا بؤرة الفيروس

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا تحولت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحالات التي يتم الإعلان عنها يوميًا في أوروبا أصبحت تتجاوز تلك التي يتم الإعلان عنها في الصين والعالم أجمع.

وأضاف أن عدد الحالات المصابة في أكثر من 123 دولة ومنطقة، تخطت 120 ألف حالة، فضلًا عن ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 5 آلاف شخص.

وتابع "إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية ومنع التجمعات سيساعد على خفض انتشار الفيروس المميت، ولكن لن يوقف المرض نفسه".

وشدد جيبريسوس، على أن "الفيروس يتسارع في الانتشار حول العالم"، لافتًا إلى أهمية اتخاذ مقاربة شاملة، بين جميع الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.

فيما أكد الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه ليس هناك فهم لعدوى المرض، مشددًا على أهمية الاستثمار في ذلك الأمر.

وقال "نحن نريد أن نلاحق الفيروس، وهذا هدف الجميع"، لافتًا إلى أن إجراءات "المسافة الاجتماعية"، لن توقف المرض.

وأضاف أن كل حالة يتم الكشف عنها في أي دولة، يساعد في القضاء على وباء كورونا المستجد.

ودعا الجميع إلى المشاركة بالأموال في تعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية لمكافحة المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ أيام، أن فيروس كورونا بات وباء عالميا.

وقال رئيس المنظمة إن المنظمة ستستخدم هذا المصطلح لسببين رئيسين هما: سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء "قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي" للفيروس.