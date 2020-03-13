غانا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أكرا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الغانية تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الصحة كواكو أجييمانج مانو - في تصريح أوردته قناة "أفريكا نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - إن حالتي الإصابة قادمتان من النرويج وتركيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.