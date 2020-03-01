الملياردير توم ستاير ينسحب من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية

نيويورك - (د ب أ):

انسحب الملياردير توم ستاير، الناشط في مجال المناخ، مساء السبت من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولينا.

وانفق ستاير، 62 عامًا، الملايين في الولاية الجنوبية، على أمل الحصول على تأييد ناخبي الولاية من أصول أفريقية لحملته الانتخابية.

وقال ستاير لأنصاره في ساوث كارولينا "كنت في هذا السباق للحديث عن أكثر الأشياء التي أهتم بها وما زلت أهتم بها أكثر".

وأضاف "لا شك في أننا في هذه الحملة شعرنا بخيبة أمل بسبب المكان الذي خرجنا منه. قلت إن لم أر طريقًا للفوز، فإنني سأعلق حملتي وبصراحة لا أستطيع رؤية طريق يمكنني من الفوز بالرئاسة".

وبخروخ ستاير يتبقى 6 متنافسين في السباق الديمقراطي المزدحم للمنافسة على الاطاحة بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر المقبل.