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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في تايلاند إلى 29 قتيلًا

08:56 م الأحد 09 فبراير 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في تايلاند إلى 29 قتيلًا

شرطة تايلاند

بانكوك - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في مركز تجاري بمدينة "ناخون راتشاسيما" شمال شرقي البلاد إلى 29 قتيلًا و58 مصابًا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من الأشخاص تجمعوا منذ ساعات قليلة من أجل الصلاة على أرواح الضحايا.

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تمكنت من قتل الجاني بعد 12 ساعة من المواجهة، وهو جندي يدعى جاكرابانت توما (32 عاما) حيث كان قد سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين ثم فر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري ويطلق النار بشكل مكثف على الحاضرين أمس السبت، وأعلن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في وقت سابق من اليوم أن مطلق النار كان يعاني من مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.

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تايلاند اطلاق النار شرطة تايلاند

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