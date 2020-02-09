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ماذا قالت أول حالة تُشفى من فيروس كورونا في الإمارات؟

07:11 م الأحد 09 فبراير 2020
ماذا قالت أول حالة تُشفى من فيروس كورونا في الإمارات؟

شفاء حالة من فيروس كورونا في الإمارات

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء أول حالة في بلادها مصابة بفيروس كورونا الجديد، من أصل 6 حالات أعلنتها الدولة منذ أيام.

وقالت ليو يوجيا، 73 عامًا، إنها تلقت رعاية صحية جيدة في الإمارات، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت بهما منذ دخولها المستشفى.

وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "ما قدمته دولة الإمارات لها وجميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة".

كما أبدت سعادتها الكبيرة بزيارة القنصل الصيني، وممثل وزارة الصحة، ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وتقديم التهنئة لها على شفائها.

هذا وتنتمي الجدة يوجيا للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية شهر يناير الماضي.

من جهته، أبرز حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض.

وشدد على أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

كما أشار إلى أنه يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

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