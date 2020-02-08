أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

إجلاء جريحين من المركز التجاري في تايلاند

11:22 م السبت 08 فبراير 2020
إجلاء جريحين من المركز التجاري في تايلاند

الشرطة في تايلاند

وكالات

نجحت السلطات في تايلاند، في إجلاء جريحين من مركز تجاري في مدينة كورات شمال شرقي البلاد، بعدما سمع دوي إطلاق نيران من داخل المركز، الذي يحتجز فيه مسلح، عشرات الرهائن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفرضت الشرطة في تايلاند، طوقًا أمنيًا بمحيط المركز التجاري، وسط انتشار مكثف لطواقم وسيارات الإسعاف.

ولايزال المسلح، طليقًا داخل المركز التجاري، ويحتجز عشرات الرهائن، بعدما نجح أخرين في الفرار ونجحت الشرطة في وقت سابق من اليوم، في إطلاق سراح عددًا أخر من الرهائن.

وقالت وزارة الدفاع في تايلاند، التي يعمل لها المسلح قبل أن يهاجم المدنيين والعسكريين بسلاحه منذ صباح اليوم، إنها لا تعرف الدافع وراء إطلاق النار واحتجاز رهائن.

تايلاند مركز تجاري السلطات في تايلاند

الخبر التالى:

الرئيس الألماني يحجم هذا العام عن تهنئة إيران بذكرى ثورتها
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان