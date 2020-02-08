إجلاء جريحين من المركز التجاري في تايلاند

وكالات

نجحت السلطات في تايلاند، في إجلاء جريحين من مركز تجاري في مدينة كورات شمال شرقي البلاد، بعدما سمع دوي إطلاق نيران من داخل المركز، الذي يحتجز فيه مسلح، عشرات الرهائن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفرضت الشرطة في تايلاند، طوقًا أمنيًا بمحيط المركز التجاري، وسط انتشار مكثف لطواقم وسيارات الإسعاف.

ولايزال المسلح، طليقًا داخل المركز التجاري، ويحتجز عشرات الرهائن، بعدما نجح أخرين في الفرار ونجحت الشرطة في وقت سابق من اليوم، في إطلاق سراح عددًا أخر من الرهائن.

وقالت وزارة الدفاع في تايلاند، التي يعمل لها المسلح قبل أن يهاجم المدنيين والعسكريين بسلاحه منذ صباح اليوم، إنها لا تعرف الدافع وراء إطلاق النار واحتجاز رهائن.