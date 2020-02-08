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إصابة 5 بريطانيين بكورونا أثناء عطلة في جبال الألب الفرنسية

07:32 م السبت 08 فبراير 2020
إصابة 5 بريطانيين بكورونا أثناء عطلة في جبال الألب الفرنسية

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

أصيب خمسة بريطانيين، بفيروس كورونا، أثناء عطلة في جبال الألب الفرنسية، وذلك قبل أسبوع من توجه آلاف الأسر البريطانية إلى فرنسا للتزلج خلال العطلات المدرسية.

وذكرت وزيرة الصحة الفرنسية أجنيس بوزين، اليوم السبت، أن الأشخاص الخمسة هم أربعة بالغين وطفل ولا توجد حالات خطيرة بينهم، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن أن تؤثر حالات الإصابة التي تم اكتشافها في جبال الألب على خطط آلاف الأسر البريطانية التي تعتزم قضاء العطلات هناك، حسب بلومبرج.

فيروس كورونا جبال الألب الفرنسية بريطانيا

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