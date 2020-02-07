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ترامب يقول إن كبير موظفي البيت الأبيض سيظل في منصبه

08:59 م الجمعة 07 فبراير 2020
ترامب يقول إن كبير موظفي البيت الأبيض سيظل في منصبه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في أعقاب تبرئة الرئيس في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ، حيث يستعد البيت الأبيض إلى فصل مسؤولين آخرين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض اليوم الجمعة إن تقرير شبكة "سي إن إن" بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو "تقرير كاذب".

وأجاب بـ "نعم" عندما سئل إذا ما كان سيبقي على كبير موظفيه والذي لا يزال يتولى مهام كبير موظفي البيت الأبيض "بالإنابة".

ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب لعزله الرئيس.

وفي معرض رده على سؤال إذا كان فيندمان في سبيله للرحيل، قال ترامب إنهم "سيتخذون هذا القرار".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك مولفاني

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