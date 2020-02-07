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بريطانيا تعين سفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة

04:53 م الجمعة 07 فبراير 2020
بريطانيا تعين سفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة

بريطانيا

لندن - أ ش أ

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تعيين كارين بيرس سفيرة جديدة للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "حان الوقت لفرصة كبيرة من أجل الصداقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.. ويسرني أن كارين بيرس، ستمضي قدمًا في هذا الفصل الجديد المشوق في علاقتنا".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن خطوة تعيين بيرس، التي تشغل حاليًا منصب سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة، تأتي في الوقت الذي تشرع فيه بريطانيا بذل الجهود الحاسمة لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في أعقاب مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن السفيرة كارين بيرس تعد أول سيدة ستشغل هذا المنصب.

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بريطانيا الولايات المتحدة كارين بيرس وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

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