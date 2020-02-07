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ضبط مخدرات بقيمة مليون يورو في عبوات غذائية للرضع بمطار فرانكفورت

12:02 م الجمعة 07 فبراير 2020
ضبط مخدرات بقيمة مليون يورو في عبوات غذائية للرضع بمطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت

فرانكفورت- (د ب أ):

تمكن كلبان مدربان من العثور على مخدرات تقدر قيمتها السوقية بنحو مليون يورو مخبأة داخل عبوات غذائية للرضع في مطار فرانكفورت الدولي.

وأعلنت سلطات الجمارك اليوم الجمعة أنه تم العثور على المخدرات خلال ضبطيتين نهاية يناير الماضي.

وأوضحت السلطات أن الضبطية الأولى كانت تتعلق بمهرب من أمريكا الجنوبية وصل إلى المطار في 24 يناير الماضي، وكان يحمل حقيبة بها 12 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة داخل 15 عبوة غذاء لرضع.

وتمت الضبطية الثانية في 26 من نفس الشهر، حيث تم العثور في حقيبة المهرب المنحدر أيضا من أمريكا الجنوبية على 15 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة في عدد مماثل من العبوات الغذائية للرضع.

وقالت متحدثة باسم سلطات الجمارك إن مثل هذه الكميات من المخدرات يتم العثور عليها في المعتاد داخل شحنات كبيرة.

مطار فرانكفورت المواد المخدرة فرانكفورت عبوات غذائية

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