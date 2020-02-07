بدء التسجيل في "عمومية الأطباء" لمناقشة حادث طبيبات المنيا (صور)

بعد شفاء أكثر من ألف مُصاب.. متعافون من كورونا يغادرون المستشفى (صور)

كتب- أحمد جمعة ومصطفى علي:

توافد العشرات من الأطباء على نقابة الأطباء، العاشرة صباح الجمعة، للتسجيل في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة؛ لمناقشة تداعيات حادث "طبيبات المنيا"، الذي الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة 3 طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب في وزارة الصحة.

جاء عقد الجمعية العمومية بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا.

وقالت نقابة الأطباء، إن دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، يأتى استنادا إلى أن الجمعية هي أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لـ"التعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا".

​