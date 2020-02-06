الوضع يخرج عن السيطرة وتعطيل الدوام الرسمي في النجف العراقية

بغداد- (بي بي سي):

حذر محافظ النجف لؤي الياسري من أن الوضع يخرج عن السيطرة ويتطلب تدخلا حكوميا، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والمحتجين.

ويقول محتجون وشهود عيان إن عناصر مما يعرف بجماعة "القبعات الزرق" التابعة للصدر أطلقت النار على ساحة اعتصام للمحتجين مساء أمس الأربعاء ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مائة شخص، بعضهم في حالة خطيرة.

وأغلب الوفيات والإصابات حدثت بسبب إطلاق الرصاص والطعن بالسكين، بحسب أطباء محليين.

ويقول ناشطون إن تلك الميليشيا تشن حملة منسقة لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة.

وتخللت الاحتجاجات في العراق أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل منذ إندلاعها في أكتوبر وفقاً لمنظمة العفو الدولية، حيث يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد، ويصرون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية.