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مقتل شخص وإصابة العشرات بسبب خروج قطار عن القضبان بإيطاليا

10:07 ص الخميس 06 فبراير 2020
مقتل شخص وإصابة العشرات بسبب خروج قطار عن القضبان بإيطاليا

أرشيفية

روما- (د ب أ):

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب العشرات، بعد خروج قطار فائق السرعة عن القضبان، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بالقرب من مدينة ميلانو في شمال إيطاليا.

وقالت شركة البنية التحتية للسكك الحديدية الإيطالية "ريت فيروفاريا إيتاليانا"، إن قطار "فريتسياروسا" خرج عن القضبان بالقرب من لودي، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق ميلانو، في حوالي الساعة 0530 صباحا (0430 بتوقيت جرينتش).

وانتشل رجال الاطفاء جثة واحدة من بين الحطام. وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) ومحطة "راي" التلفزيونية العامة، أنه قد تم العثور على شخص ثاني ميتا.

وأفادت تقارير بأن الضحيتين هما سائقا القطار.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن هناك نحو 30 شخصا أصيبوا في الحادث، ولكن لا يوجد بينهم أي مصاب توصف حالته بالحرجة.

إيطاليا السكك الحديدية خروج قطار

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