وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية
01:43 ص الخميس 06 فبراير 2020
دمشق - (د ب أ):
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تطلق مضادات في محيط العاصمة الغربي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية تتصدى لـ "أهداف معادية" في سماء دمشق الغربية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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