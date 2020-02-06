أول تعليق لـ ترامب بعد تبرئته من تهمة العزل: معكم إلى الأبد

كتب - محمد صفوت

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عقب تبرئة مجلس الشيوخ له من تهم إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، الهادفين إلى عزله، في جلسة تاريخية مساء اليوم الأربعاء.

ويظر في الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي، وكأنه يستعد للانتخابات المقبلة وما يليها من انتخابات وفي نهاية الفيديو تظهر لافتة أمام ترامب دون عليها "إلى الأبد"، في إشارة إلى استمراره في منصبه، وأعلانًا لنيته في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وكان مجلس الشيوخ، قد صوت اليوم الأربعاء، لصالح ترامب في تهمة إساءة استخدام السلطة، بواقع 52 يروا أن ترامب لم يذنب فيما صوت لصالح توجيه التهمة 48 نائبًا، وفي التهمة الثانية المعروفة بعرقلة عمل الكونجرس، صوت 53 لصالح ترامب، و47 يروا أنه مذنب، وبذلك أغلقت قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بدأتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قبل نحو 6 أسابيع.