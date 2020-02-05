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ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في النجف إلى 8 قتلى وأكثر من 100 مصاب

11:55 م الأربعاء 05 فبراير 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في النجف إلى 8 قتلى وأكثر من 100 مصاب

الاشتباكات في النجف

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر طبية في دائرة صحة النجف، مساء اليوم الأربعاء، أن 8 متظاهرين قتلوا، وأصيب أكثر من 100 آخرين في موجة اضطرابات شهدتها مناطق بين اتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومتظاهرين وسط مدينة النجف 180كم جنوبي بغداد.

وبحسب شهود عيان فإن اتباع الصدر أجبروا المتظاهرين على مغادرة ساحة الصدرين بالقوة وإحراق خيم الاعتصام وطردهم إلى ساحة ثورة العشرين بعد موجة عنف استخدم فيها الرصاص الحي الذي أوقع 8 قتلى وأكثر من 100 مصاب تم نقلهم إلى مستشفى الصدر والمستشفيات الأخرى في النجف لتلقي العلاج.

وذكر شهود عيان أن الأوضاع الأمنية اتجهت نحو الهدوء وتم الاعلان عن تعطيل الدوام بشكل رسمي في محافظة النجف ليوم غد الخميس.

من جانب آخر، ذكر شهود عيان أن مسلحين من اتباع الصدر اعتقلوا الناشط المدني حسين النجفي، وعدد من الجرحى، فيما دعا نقيب أطباء النجف الحكومة إلى حماية الكوادر الطبية من قمع اصحاب القبعات الزرق واعتقال المصابين.

الاشتباكات في النجف بغداد مقتدى الصدر ساحة الصدرين اتباع الصدر

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