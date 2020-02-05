الشيوخ يُبرّئ ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس
11:35 م الأربعاء 05 فبراير 2020
وكالات
برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة التصويت النهائية التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس، بعد تصويت 53 نائبًا لصالح ترامب، فيما صوت 47 أخرين لصالح عزله وتوجيه تهة عرقلة عمل الكونجرس.
فيما صوت السناتور الجمهوري ميت رومني، الذي صوّت لإدانة ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة، ببراءته من هذه التهمة.
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