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الشيوخ يُبرّئ ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس

11:35 م الأربعاء 05 فبراير 2020
الشيوخ يُبرّئ ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس

الرئيس دونالد ترامب

وكالات

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة التصويت النهائية التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس، بعد تصويت 53 نائبًا لصالح ترامب، فيما صوت 47 أخرين لصالح عزله وتوجيه تهة عرقلة عمل الكونجرس.

فيما صوت السناتور الجمهوري ميت رومني، الذي صوّت لإدانة ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة، ببراءته من هذه التهمة.

دونالد ترامب الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي

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