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يوم مآساوي في تركيا.. عشرات القتلى والمفقودين في انهيارين جليديين (فيديو)

10:58 م الأربعاء 05 فبراير 2020
يوم مآساوي في تركيا.. عشرات القتلى والمفقودين في انهيارين جليديين (فيديو)

انهيار ثلجي في مدينة فان شرق تركيا

كتب- محمد صفوت:

وقع انهيار ثلجي في مدينة فان شرق تركيا، اليوم الأربعاء، أثناء تواجد مدنيين وعناصر من الشرطة العسكرية، في إطار إنقاذ ضحايا الانهيار الذي وقع أمس الثلاثاء، في نفس المكان، وأسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل، فيما تسبب الانهيار الجديد في مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم رجال الإنقاذ.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، عصر اليوم الأربعاء، مصرع 33 شخصًا جراء انهيار جليدي ثان وقع في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وقالت إدارة الطوارئ إن "الانهيار وقع فيما كان أشخاص يبحثون عن ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس الثلاثاء، حيث لقي 21 شخصًا مصرعهم جراء انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، وجرى إنقاذ 8 قبل وقوع الانهيار الثاني".

وأضافت، أن "53 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الحادث".

من جهته، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن "الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل هناك"، مضيفا أنه "جرى سحب سيارة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار".

بدوره، قال محافظ ولاية وان، محمد أمين بيلمز، إن "فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادث الانهيار الثلجي".

ولفت إلى أن الفرق وصلت إلى الحافلة التي غمرتها الثلوج، حيث جرى إنقاذ 5 أشخاص وانتشال جثث 4، قبل أن تؤكد لاحقًا صحيفة "حرييت"، نقلاً عن مسؤول ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 شخصًا على الأقل.

من جانبه، حذر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بأن الحصيلة قد ترتفع أكثر، إذ لم يعرف حتى الآن عدد الأشخاص العالقين تحت الثلوج، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

ونقل تلفزيون "إن.تي.في" التركي، عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، شرق تركيا، قوله إن فريقًا يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين جراء انهيار جليدي.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إنقاذ 30 شخصًا من بين عالقين تحت انهيار ثلجي بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

والمنطقة التي وقع فيها الانهياران الثلجيان في منطقة جبلية عند أقصى شرق تركيا، يصعب الوصول إليها وتشهد طقسًا قاسيًا في الشتاء.

وجرف الانهيار الثلجي الأول آلية لورش البناء، تمكن السائق من الخروج منها والإبلاغ عن الكارثة، ثم أتت فرق الإنقاذ للبحث عن الضحايا، التي أعلنت توقف عمليات البحث مساء أمس الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، قبل استئنافها صباح الأربعاء، وفق وزارة الداخلية التركية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

ووقع الانهياران الثلجيان بعد عشرة أيام على زلزال قوي أودى بـ41 شخصا في محافظة ألازيغ في شرق تركيا أيضا.

انهيار ثلجي تركيا الشرطة العسكرية التركية إدارة الطوارئ والكوارث

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