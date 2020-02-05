مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك ويستوليان على الأسلحة
10:50 م الأربعاء 05 فبراير 2020
المكسيك - (أ ش أ)
اقتحم مسلحان، اليوم الأربعاء، مركزًا للشرطة بضواحي مدينة مكسيكو سيتي وقاما بتقييد أحد الضباط والاستيلاء على 10 بنادق.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلحين، اللذين لم يكشف عن هويتهما، سرقا أيضًا 10 من أجهزة الاتصال اللاسلكي والحواسب خلال هذا الحادث.
وبدأت الشرطة المكسيكية تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
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