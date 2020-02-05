أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو حكومته لحماية المتظاهرين في النجف

09:33 م الأربعاء 05 فبراير 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو حكومته لحماية المتظاهرين في النجف

محمد توفيق علاوي

وكالات

علق محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، على الأحداث التي تشهدها محافظة النجف العراقية، من اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار التي الصدري، وأسفرت عن إصابة أكثر من 85 شخصًا، منذ صباح اليوم.

وغرد رئيس الوزراء المكلف، عبر "تويتر" قائلاً: "ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين و تستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة".

وكان قد أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بتسجيل 85 إصابة في ساحات التظاهر وسط النجف، خلال الاشتباكات المندلعة بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري المعروفين باسم "القبعات الزرقاء".

وقال المصدر، إنه "تم تسجيل 85 اصابة بعضها خطرة في الاحداث الجارية وسط محافظة النجف"، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المتظاهرين النجف

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. قطعت السبل بآلاف الركاب على متن باخرتين سياحيتين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يقفز للمركز الثالث بالدوري بهدفين في مرمى حرس الحدود