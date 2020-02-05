ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في تركيا إلى 28 قتيلاً

القاهرة- (وكالات):

غمر انهيار جليدي طريقا جبليا شرق تركيا، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل فريق ضخم من عمال الإنقاذ الذين أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين في انهيار جليدي سابق.

وقال مسؤولون إن 23 عامل إنقاذ قتلوا فيما لا يزال آخرون مدفونين تحت الثلوج.

وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار الأربعاء الجليدي إلى ثمانية وعشرين قتيلا.

وقال مسؤولون إن 12 عامل إنقاذ قتلوا، وإن ما يقدر بنحو 15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج.

وذكر مسؤولون أتراك أن العدد الإجمالي للقتلى جراء الكارثة ارتفع إلى 17.

تم استدعاء حوالي 300 عامل من خدمة الطوارئ إلى طريق سريع بالقرب من بلدة باهتشيساراي الجبلية في ولاية وان على الحدود مع إيران، بعد حدوث انهيار جليدي في وقت متأخر أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. ووقع الانهيار الثاني ظهر اليوم الأربعاء.

وكان رجال الإنقاذ على جبل اليوم الأربعاء بعد مقتل خمسة أشخاص في انهيار جليدي ضرب طريقًا سريعًا.

وقع الانهيار الأول في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على طريق سريع في ولاية وان التركية بالقرب من بلدة باهتشيساراي التي تحيط بها الجبال. وطمر مركبة لإزالة الثلوج وحافلة صغيرة، حسبما ذكرت العربية الإخبارية.

وأعلنت وزارة الداخلية إنقاذ حوالي 30 من عمال الطوارئ من تحت الثلج وجرى نقلهم إلى المستشفى. ولم يحمل البيان مزيدا من المعلومات حول أوضاعهم الصحية.