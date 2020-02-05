السودان: أول تعليق لحمدوك وتجمع المهنيين على "لقاء التطبيع"

كتبت- رنا أسامة:

رحّب رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، ببيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، مُطالبًا في الوقت نفسه بالالتزام بالصلاحيات التي تحددها الوثيقة الدستورية، وذلك في أول تعليق على اللقاء الذي أثار جدلًا واسعًا واستياء شعبيًا في السودان.

وقال حمدوك في لسلسة تغريدات على حسابه الموثّق عبر تويتر، الأربعاء: "نُرحّب بالتعميم الصحفي للبرهان حول اجتماعه مع بنيامين نتنياهو. ونظل ملتزمين بالمضي قدما من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا..".

وتابع: "وتبقى الوثيقة الدستورية هي الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات، ويجب علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات. فالعلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية".