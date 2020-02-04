العراق يؤكد حرصه على إبعاده عن أن ‏يكون ساحة للصراع

بغداد - (أ ش أ)

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وأكد حرصه على إبعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءات.‏

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد أهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن أن ‏يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان، مشيرًا إلى قرار مجلس النواب ‏انسحاب القوات الأجنبية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات ‏والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه.

من جهته، أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ‏ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.