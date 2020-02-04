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إيران: التصديق على حكم إعدام شخص أدين بالتجسس لصالح أمريكا

01:06 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
إيران: التصديق على حكم إعدام شخص أدين بالتجسس لصالح أمريكا

إيران

طهران - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم إعدام صادر بحق شخص أدين بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء عن المتحدث غلام حسين اسماعيلي القول إن القضاء الإيراني "أصدر حكما بالإعدام على الجاسوس أمير رحيم بور، بعد ثبوت التهمة عليه بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية"، مضيفا أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم الإعدام الصادر ضد الجاسوس الأمريكي، وسينفذ الحكم قريبا".

وقال إن هذا الشخص "كان يتلقى مبالغ كبيرة (من الولايات المتحدة) مقابل خدماته التجسسية"، وأنه "كان يجمع معلومات عن البرنامج النووي لتقديمها للأمريكيين".

وكشف أنه يتم أيضا "محاكمة اثنين آخرين من جواسيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانا يعملان في مؤسسة خيرية"، موضحا أنه حُكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جرائم أمنية، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد حسم الأحكام الصادرة بحقهما.

واتهم المتحدث الولايات المتحدثة باستخدام الجواسيس" لجمع الأخبار والمعلومات وضرب الجمهورية الإسلامية"، واصفا الأمر بأنه إحدى صور "الأنشطة العدائية للحكومة الأمريكية ضد إيران".

إيران التجسس لصالح أمريكا السلطة القضائية الإيرانية حكم إعدام

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