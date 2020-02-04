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كوريا الجنوبية تعلن عن الحالة الـ16 للإصابة بفيروس كورونا

12:19 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تعلن عن الحالة الـ16 للإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن الحالة الـ16 للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وصرح مركز تدبير الأحداث التابع لوزارة الأمن الوطني، بأنه "تم اكتشاف إصابة مواطنة كورية جنوبية (42 عاما) بـ "كورونا" لتصبح الحالة الـ16 للإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، حيث عادت إلى كوريا الجنوبية في 19 يناير الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند".

وظهرت على المواطنة أعراض المرض مثل القشعريرة منذ مساء 25 يناير الماضي، وتلقت علاجا طبيا حتى 2 فبراير الجاري، غير أنها لم تتحسن.

وذهبت إلى مستشفى جامعة جون نام في 3 فبراير، وتم وضعها تحت الحجر الصحي، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس إيجابية صباح اليوم.

ويخضع المرضى الـ15 الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مسبقا، لعلاجات طبية في مستشفيات متخصصة.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية مدينة ووهان الصين الحجر الصحي

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