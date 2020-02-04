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عدد سكان تركيا تجاوز 83 مليون نسمة في 2019

12:09 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
عدد سكان تركيا تجاوز 83 مليون نسمة في 2019

ارشيفيه

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان البلاد تجاوز 83 مليون نسمة في2019، بعد أن كان نحو 82 مليونا في 2018.

وأوضحت الهيئة أن عدد سكان تركيا ارتفع بمليون و151 ألف شخص خلال 2019.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الهيئة أن نسبة الذكور بلغت50.2 %، بينما بلغت نسبة الإناث 49.8 %.

وأشار البيان إلى أن معدل الزيادة السنوية للسكان انخفض خلال 2019 إلى 13.9 بالألف بعد أن كان 14.7 بالألف خلال 2018.

وأضاف البيان أن نسبه عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفع إلى 92.8% بعد أن كان 92.3 % بالمئة في 2018، وأن نسبة عدد سكان البلدات والقرى انخفض إلى 7.2%

عدد سكان تركيا هيئة الإحصاء التركية تركيا

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