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الجيش الليبي يعلن: الغزو التركي على الأبواب

07:57 م الإثنين 03 فبراير 2020
الجيش الليبي يعلن: الغزو التركي على الأبواب

أحمد المسماري

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الغزو التركي أصبح على الأبواب حاليًا، بعدما عملت أنقرة على مد حكومة الوفاق بالجنود والعتاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن الجيش الليبي لم يستهدف السفن الحربية التركية احترامًا لقرار وقف إطلاق النار في البلاد.

ونشر المسمارى منذ أيام، فيديو لتفريغ حمولة سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة فى ليبيا.

وقال المسمارى فى منشور على "فيس بوك": "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها فى ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضى الموافق 28 يناير 2020".

أحمد المسماري لجيش الوطني الليبي ليبيا

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