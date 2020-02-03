الفرقاء في ليبيا يلتقون في جنيف لإجراء محادثات تحت رعاية أممية

جنيف - (د ب أ):

تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، التي تتألف من ضباط من الأطراف المتحاربة في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين لإجراء محادثات.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن خمسة من كبار الضباط المعينين من قبل حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط المعينين من قبل الجيش الوطني الليبي يشاركون في المحادثات، التي يديرها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة في ليبيا.

تشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 وأصبحت ساحة معارك لقوات تحارب بالوكالة .