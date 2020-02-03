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تركيا تعلن قصف إدلب وقتل 76 جنديًا من الجيش السوري

07:00 م الإثنين 03 فبراير 2020
تركيا تعلن قصف إدلب وقتل 76 جنديًا من الجيش السوري

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار

وكالات:

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن الجيش قصف 54 هدفًا في إدلب السورية، ومقتل 76 جنديًا من الجيش السوري، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية الموجودة في منطقة إدلب في الشمال السوري، بعد أن عززت الأخيرة تواجدها في هذه المنطقة لمنع نظام بشار الأسد من التقدم لصالح الفصائل المُسلحة المُعارضة المدعومة من أنقرة.

وأسفرت المواجهة عن مقتل 5 جنود أتراك ممن توجهوا إلى مدينة سراقب التي أنشأت بها تركيا ثلاثة نقاط مُراقبة، لعرقلة الجيش السوري من التقدم إلى قلب إدلب، آخر معقل للمُعارضة المُسلحة في سوريا.

خلوصي آكار الجيش السوري تركيا قصف بشار الأسد محافظة إدلب
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