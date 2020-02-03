موريتانيا ترحل أربعين مهاجرا "غير شرعيين" إلى بلدانهم
نواكشوط - أ ش أ
أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية " إلى إسبانيا.
واكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو" الواقعة شمال البلاد - للإذاعة الموريتنية اليوم الإثنين، ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريًا" إلى بلدانهم الأصلية، بعد توقيفهم من قبل الشرطة وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري" .
واضافت المصادر أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية ، وستتم إحالتهم للعدالة.
وكانت موريتانيا قامت خلال يناير الماضي بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريًا" كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.
هذا المحتوى من
-
340
-
243
-
228
-
227
-
144
-
133
-
127
-
120
-
112
-
101
-
98
-
85
-
79
-
77