موريتانيا ترحل أربعين مهاجرا "غير شرعيين" إلى بلدانهم

نواكشوط - أ ش أ

أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية " إلى إسبانيا.

واكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو" الواقعة شمال البلاد - للإذاعة الموريتنية اليوم الإثنين، ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريًا" إلى بلدانهم الأصلية، بعد توقيفهم من قبل الشرطة وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري" .

واضافت المصادر أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية ، وستتم إحالتهم للعدالة.

وكانت موريتانيا قامت خلال يناير الماضي بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريًا" كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.