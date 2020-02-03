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موريتانيا ترحل أربعين مهاجرا "غير شرعيين" إلى بلدانهم

04:25 م الإثنين 03 فبراير 2020
موريتانيا ترحل أربعين مهاجرا "غير شرعيين" إلى بلدانهم

مهاجرين غير شرعيين

نواكشوط - أ ش أ

أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية " إلى إسبانيا.

واكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو" الواقعة شمال البلاد - للإذاعة الموريتنية اليوم الإثنين، ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريًا" إلى بلدانهم الأصلية، بعد توقيفهم من قبل الشرطة وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري" .

واضافت المصادر أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية ، وستتم إحالتهم للعدالة.

وكانت موريتانيا قامت خلال يناير الماضي بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريًا" كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.

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مهاجرين غير شرعيين ترحيل مهاجرين غير شرعيين موريتانيا

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