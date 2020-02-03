أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

قبرص تعترض قاربا يقل 80 مهاجرا

03:42 م الإثنين 03 فبراير 2020
قبرص تعترض قاربا يقل 80 مهاجرا

قبرص

أثينا - (د ب ا):

اعترضت السلطات في قبرص قاربا يقل 80 مهاجرا قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بحسب ما ذكرته شبكة اي ار كيه اليوم الاثنين.

وقد رافقت دورية شرطية القارب، الذي يبلغ طوله 12 مترا إلى ميناء لارنكا. ولم تعرف على الفور جنسية المهاجرين، ولكن يعتقد أن القارب انطلق من لبنان أو سوريا.

ويشار إلى أن معظم المهاجرين بشرق البحر المتوسط يصلون اليونان قادمين من تركيا. وقد استقبلت اليونان أقل من 60 ألف مهاجر العام الماضي، بحسب ما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو يعد أعلى عدد يتم تسجيله منذ عام 2016.

كما استقبلت قبرص 10 آلاف مهاجر العام الماضي و7761 عام 2018 و 4582 عام 2017.

وقد طالب رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس في وقت سابق الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لإيواء المهاجرين.

قبرص دورية شرطية مهاجرين غير شرعيين

الخبر التالى:

عقارات وذهب وسيارات فخمة..خيارات اللبنانيين لإنقاذ ودائعهم العالقة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة على قرار وقف استيراد الثوم من الصين