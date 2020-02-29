فصائل مسلحة بمعاونة تركيا تستعيد السيطرة على قرى في إدلب وحماة

دمشق - (د ب أ)

استعادت فصائل المعارضة الملسحة السورية، المدعومة من الجيش التركي، السيطرة على ست قرى في محافظتي إدلب وحماة وسط سورية بعد معارك مع القوات الحكومية السورية.

وقال القائد العسكري في ما يسمى بالجيش السوري الحر العميد فاتح حسون: "استعادت قواتنا وبالتعاون مع الجيش التركي السيطرة على 6 قرى وبلدات وهي كفرعويد والحلوبة وسفوهن وتل القناطر في جبل الزاوية في ريف إدلب، فضلا عن السيطرة على قرى الدقماق قليدين والزقوم في سهل الغاب بريف حماة الغربي".

وأضاف القائد العسكري أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 عنصرًا من القوات الحكومية السورية، بينهم ضابط برتبة عميد،وضابط برتبة نقيب، وملازم أول.

وأوضح القائد العسكري أن الطيران المسير التركي لعب دوراً كبيراً في استهداف القوات الحكومية على محاور بلدة كفرعويد، ما أدى لانهيار صفوفهم وانسحابهم.

وكشف العميد حسون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) تستعد قواتنا اليوم لهجوم كبير لاستعادة بلدة كفرنبل التي سيطرت عليها القوات الحكومية السورية منذ أيام، وقد تم استهداف مواقع القوات الحكومية السورية بعشرات القذائف الصاروخية على محور بلدة حزارين غرب بلدة كفرنبل".

وينتشر أكثر من 15 ألف من الجيش التركي في محافظة إدلب وتستهدف مواقع القوات السورية التي سيطرت على أغلب ريفي إدلب وحلب.