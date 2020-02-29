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وزير الخارجية الجزائري يستقبل الأمين العام للجامعة العربية

06:40 م السبت 29 فبراير 2020
وزير الخارجية الجزائري يستقبل الأمين العام للجامعة العربية

صبري بوقادوم

الجزائر - (د ب أ)

استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إطار زيارة عمل تدوم يومين.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتحضر فيه الجزائر لاحتضان القمة العربية بعد 15 سنة عن آخر مرة جرت على أراضيها.

ومن المنتظر أن يبحث الطّرفان العديد من القضايا، أهمها الملف الليبي والأزمة السورية وخطة السلام الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال زيارته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

صبري بوقادوم جامعة الدول العربية الجزائر

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