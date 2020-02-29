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أبو الغيط: تأجيل القمة العربية لمنتصف العام الجاري

06:23 م السبت 29 فبراير 2020
أبو الغيط: تأجيل القمة العربية لمنتصف العام الجاري

أحمد أبو الغيط

الجزائر - (د ب أ)

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، تأجيل انعقاد القمة العربية حتى منتصف العام الجاري.

وقال أبو الغيط، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى الجزائر، إن الموعد الجديد لانعقاد القمة ستقرره الجزائر بالتنسيق مع الجامعة العربية.

وكان من المقرر أن تعقد القمة قبل الـ30 من مارس في الجزائر.

أحمد أبو الغيط القمة العربية جامعة الدول العربية

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