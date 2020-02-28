لبنان يعلن رفع مستوى التأهب لمواجهة فيروس كورونا

وكالات:

أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أن بلادها سترفع مستوى التأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

قرر لبنان، اليوم الجمعة، منع دخول القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا المتحور الجديد، بما في ذلك إيران. وذلك كإجراء احترازي ووقائي بسبب تسارع تفشي الفيروس، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأصدر وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، قرارا بوقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا وهي: الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وستقوم لجنة معنية بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بإضافة دول جديدة إلى القائمة عند الحاجة، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمين في لبنان.

وجاء ذلك بناء على توصية من وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول، التي تشهد تفشي كورونا.

وتم تكليف المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الرحلات التي تقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.