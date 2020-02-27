عُمان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 5.. ولا وفيات

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 5.

وأكدت الوزارة إن جميع المُصابين حالتهم مستقرة، ولا وفيات بينهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وتم تسجيل أولى إصابات كورونا في عُمان في 24 فبراير، لمواطنين زاروا إيران التي باتت تُمثل بؤرة للفيروس في الشرق الأوسط، فيما سجّلت 26 وفاة من أصل 245 إصابة إلى الآن.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 2800 شخص في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 82 ألفًا على مستوى 50 دولة بآسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط ودول الأمريكتيين، الجزء الأكبر منهم في الصين.