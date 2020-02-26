ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة إلى 60 مصابًا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 60 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال مسؤول صحي أمريكي رفيع المستوى اليوم الأربعاء إن ميزانية الحكومة الاتحادية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) التي تبلغ 5ر2 مليار دولار مجرد "دفعة أولى" و"مبدئية"، لكن هناك اعتمادات مالية أخرى سيتم طلبها.

وقال أنتوني فاوتشي، المسؤول بالمعهد الوطني للصحة، في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية: "بالتأكيد، ستكون هناك طلبات إضافية".

ونقلت الشبكة الإخبارية الاقتصادية عن فاوتشي قوله إن تطوير لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع قد يستغرق ما يتراوح بين عام وعام ونصف.

وأشار إلى أنه "هناك أمور خطيرة تحدث في دول أخرى، وسيكون لها أثر هنا مهما فعلنا"، مضيفا أنه في حين تسيطر الهيئات الأمريكية على مقاليد الأمور، فإن الموقف العالمي "يجعل الأمر يبدو وكأنه يدنو من وباء".

وأوضح فاوتشي أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الطقس الدافئ من شأنه أن يؤدي إلى وقف انتشار الفيروس، مضيفا أن هذا الافتراض منطقي استنادا إلى سلوك فيروس الإنفلونزا العادي.