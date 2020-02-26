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تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد إلى الأحد المقبل

09:02 م الأربعاء 26 فبراير 2020
تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد إلى الأحد المقبل

محاكمة

الجزائر - (أ ش أ)

قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولين كبار سابقين إلى جلسة 1 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسًا نافذًا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.

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محاكمة مجلس قضاء الجزائر الجزائر تهمة الفساد

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