وزير الشؤون الأفريقية السعودي ينعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

وكالات

نعى أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وفته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب قطان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "ارفع لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا بأحر التعازي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك راجيًا من الله العلي القدير أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.