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البحرين تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 24

06:15 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
البحرين تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 24

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات البحرينية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 24 حالة، وذلك بعد تأكيد إصابة 6 حالات جديدة اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

أعلنت السلطات البحرينية تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، لمدة أسبوعين، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم أن 15 شخصا توفوا إثر إصابتهم بالمرض، في حين سجلت البلاد 98 إصابة بالفيروس.

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