مسؤولون ألمان يعبرون عن صدمتهم إزاء هجوم الدهس في هسن

برلين - (د ب أ)

عبر عمدة مدينة فولكمارسن الألمانية، التي شهدت هجوم الدهس الذي استهدف جموعا من المشاركين في مهرجان شعبي، عن شعوره بـ"الصدمة العميقة" إزاء الجريمة.

وقال العمدة هارتموت لينيكوجل، معلقا على الواقعة: "لقد أصابنا الهجوم جميعا، جميعنا أصيب بالصدمة".

وتم إنشاء مركز طوارئ في مبنى مجلس بلدية المدينة لتقديم الرعاية النفسية والمعلومات المؤكدة والدعم اللازم للمصابين وذويهم، حسبما أعلنت الشرطة على حسابها على موقع تويتر.

من جانبه أبدى كل من وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، و باول تسيمياك، الأمين العام للتحالف المسيحي الديمقراطي، تأثره بالهجوم الذي أسفر عن إصابة نحو 30 شخصا، سبعة منهم بشكل خطير.

وقال ماس عبر حسابه على تويتر إنه يشاطر المصابين أحزانهم، معبرا عن أمله في سرعة تعافيهم.

وقال الأمين العام للتحالف المسيحي الديمقراطي على حسابه بموقع تويتر إنه يشعر بالصدمة البالغة إزاء أحداث مدينة فولكمارس بولاية هسن، مضيفا: "أصيب بالغون وأطفال شاركوا بأريحية في المهرجان، بشكل جسيم، هذا يصدمني، أشاطر المصابين وذويهم مشاعرهم".