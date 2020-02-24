الشرطة الألمانية تكشف حصيلة مصابي هجوم الدهس في مهرجان هسن

فرانكفورت - (د ب أ)

أكد رئيس إدارة الشرطة بمدينة فرانكفورت، جيرهارد بيريسفيل، أن هجوم الدهس الذي استهدف المشاركين في المهرجان الشعبي بمدينة فولكمارسن بولاية هسن، اليوم الاثنين، أدى إلى إصابة 30 شخصًا، منهم سبعة إصابتهم جسيمة.

يشار إلى أن رئاسة الشرطة في فرانكفورت هي التي تشرف على فريق المحققين في الواقعة.

أكدت الشرطة الألمانية، أن السائق الذي تسبب في إصابة عدد من المشاركين في مهرجان مدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، بسيارته تعمد الدهس، "ولكن ليست هناك دلائل على أنه ارتكب جريمته بدافع سياسي".

وقالت الشرطة اليوم الاثنين: "لا تعتقد أن الهجوم كان إرهابيا، نعتقد أنه كان متعمدا".