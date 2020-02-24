إيطاليا: تضرر أكثر من 100 ألف شخص بسبب انتشار "كورونا"

روما - أ ش أ

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الاثنين، أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تضرر أكثر من 100 ألف شخص في إقليمي "لومبارديا" و"فينيتو" شمالي البلاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نحو 70 ألف شخص تأثروا بالقيود المفروضة نتيجة انتشار المرض في "لومبارديا" إلى جانب 30 ألفًا آخرين في إقليم "فينيتو".

يذكر أن خامس حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في إيطاليا توفيت، كما بلغ عدد إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 219 حالة على الأقل، وتم تفعيل حالة الطوارئ بشكل صارم على مدار اليومين الماضيين؛ حيث ألغيت احتفالات عامة في 10 بلديات على الأقل بعد ارتفاع الإصابة بـ"كورونا" في الإقليمين.