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الجيش الليبي: السرّاج واجهة لتنظيم الإخوان الإرهابي

02:46 م الإثنين 24 فبراير 2020
الجيش الليبي: السرّاج واجهة لتنظيم الإخوان الإرهابي

الجيش الليبي

بنغازي - أ ش أ

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسيطر على رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وذكر الجيش - ردا على الكلمة التي ألقاها السراج أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أنه كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة، مضيفا أن "السراج يُدار كواجهة من قبل الإخوان".

واستنكر الجيش حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان "وهو يأتي بمرتزقة"..مشيرا إلى أن الإرهابيين نكلوا بالعسكريين الليبيين، وأن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حكومة الوفاق لا حصر لها.

وتشارك العديد من الدول والمنظمات الإنسانية والمدنية في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 20 مارس المقبل.

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الجيش الليبي بنغازي مجلس حقوق الإنسان جنيف تنظيم الإخوان الإرهابي

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