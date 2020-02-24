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منع عشرات الإيطاليين من النزول من طائرة في موريشيوس بسبب كورونا

01:47 م الإثنين 24 فبراير 2020
منع عشرات الإيطاليين من النزول من طائرة في موريشيوس بسبب كورونا

شركة طيران أليتاليا

روما- (د ب أ):

منعت السلطات في جزر موريشيوس نحو 70 راكبا من إقليمين شمالي إيطاليا من النزول من على متن طائرة تابعة لشركة أليتاليا بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن مصادر مطلعة.

وذكر التقرير أنه تم السماح لبقية ركاب الطائرة البالغ عددهم 300 شخص أو نحو ذلك بالنزول. وينتمي الركاب الذين تم منعهم من النزول لإقليمي لومباردي وفينيتو، حيث أغلقت السلطات 11 مدينة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها تتابع الموقف عن كثب.

جزر موريشيوس فيروس كورونا شركة أليتاليا إيطاليا

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