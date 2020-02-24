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الصحة العالمية تكشف أعداد المصابين والمتوفين بسبب "كورونا" خارج الصين

10:15 ص الإثنين 24 فبراير 2020
الصحة العالمية تكشف أعداد المصابين والمتوفين بسبب "كورونا" خارج الصين

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة.

وأكدت المنظمة في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين.

وتبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.

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