تنظيم القاعدة يعلن مقتل زعيمه ويعين "باطرفي" خلفا له

صنعاء - (د ب أ)

أعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي مقتل زعيم التنظيم قاسم الريمي في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة.

وقال التنظيم في بيان تسجيل صوتي نشره اليوم الأحد، إنه تم تعيين خالد باطرفي (أحد أبرز قيادات التنظيم)، زعيما جديدا للتنظيم ، خلفا للريمي.

ويعد باطرفي، سعودي الجنسية، والمكنى بـ" أبو المقداد الكندي"، أحد أهم المطلوبين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ضمن قائمة" الارهابيين العالميين".

تمكن باطرفي الهروب من سجن المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، إلى جانب نحو 300 آخرين، في أبريل عام 2015، عقب سيطرة عناصر التنظيم على المكلا حينها.

وفي مطلع عام 2018، دعا باطرفي، أنصار التنظيم إلى تصعيد شن الهجمات ضد الأمريكيين، كما دعا نجل أسامة بن لادن (شخصية بارزة في تنظيم القاعدة)، "إلى الانضام لتنظيم القاعدة ودعمه في اليمن.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، مقتل زعيم التنظيم السابق، قاسم الريمي في عملية عسكرية في اليمن.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي قال بأن مقتل الريمي "أضعف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفي شتى انحاء العالم، كما قربتنا هذه العملية من القضاء على أخطر تلك الجماعات التي تهدد امننا القومي".

ومنذ سنوات تنفذ طائرات أمريكية مسيرة ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة في عدة محافظات يمنية من بينها محافظة أبين وحضرموت ومأرب وشبوة، لمساندة الحكومة الشرعية في "مكافحة الإرهاب".