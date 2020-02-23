الرابعة في اليابان.. تسجيل ثالث وفاة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

وكالات:

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل ثالث وفاة على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية، التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء يوكوهاما اليابانى في وقت سابق الشهر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا في اليابان إلى 4.

وقبل 4 أيام، بدأ ركاب السفينة الموبوءة في مغادرتها، وذلك بعد أسبوعين من الحجر الصحي قُبالة كيناء يوكوهاما الياباني.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2460 في الصين إلى جانب 25 وفاة في 8 دول أخرى منذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي.