أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

تسجيل وفاة جديدة بكورونا في إيران.. وارتفاع الوفيات إلى 7

11:07 ص الأحد 23 فبراير 2020
تسجيل وفاة جديدة بكورونا في إيران.. وارتفاع الوفيات إلى 7

فيروس كورونا

وكالات:

أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية في إيران، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة تنكابن بمحافظة مازندران، شمالي البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا الجدي، ليرتفع إجمال الوفيات في البلاد إلى 7 أشخاص، وفق قناة "روسيا اليوم".

كانت أول إصابة مُكتشفة بالفيروس في إيران أُعلن عنها يوم 19 فبراير، لشخصين بمدينة قمم توفيا في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2400 شخص في الصين إضافة إلى 20 وفاة في دول أخرى، معظمها في إيران التي سجّلت 6 وفيات. كما أصاب أكثر من 78 ألفًا على مستوى 33 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين القارية، فيما تعافى أكثر من 23 ألفًا.

فيروس كورونا جامعة مازندران للعلوم الطبية إيران محافظة مازندران

الخبر التالى:

إيران تعتزم فرض "حجر صحي" على طهران إذا ارتفعت إصابات كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذروة الاثنين.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تبدأ اليوم على القاهرة وبعض المناطق