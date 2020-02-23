تسجيل وفاة جديدة بكورونا في إيران.. وارتفاع الوفيات إلى 7

وكالات:

أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية في إيران، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة تنكابن بمحافظة مازندران، شمالي البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا الجدي، ليرتفع إجمال الوفيات في البلاد إلى 7 أشخاص، وفق قناة "روسيا اليوم".

كانت أول إصابة مُكتشفة بالفيروس في إيران أُعلن عنها يوم 19 فبراير، لشخصين بمدينة قمم توفيا في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2400 شخص في الصين إضافة إلى 20 وفاة في دول أخرى، معظمها في إيران التي سجّلت 6 وفيات. كما أصاب أكثر من 78 ألفًا على مستوى 33 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين القارية، فيما تعافى أكثر من 23 ألفًا.