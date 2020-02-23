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مجهولون يطلقون النار على نافذة مقهى في ألمانيا

12:00 ص الأحد 23 فبراير 2020
مجهولون يطلقون النار على نافذة مقهى في ألمانيا

الشرطة الألمانية

شتوتجارت - (د ب أ)

قام مجهولون بإطلاق النار، على نافذة مقهى للنرجيلة، في مدينة شتوتجارت بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم السبت إن أحدا لم يصب بجروح.

ويعتقد المحققون أنه لم يكن هناك أشخاص داخل مبنى المقهى عندما وقع الحادث.

وقالت الشرطة إن الجاني / أو الجناة أطلقوا النار باستخدام سلاح غير معلوم على نافذة أخرى في مجمع المبانى الذي يقع به المقهى.

وأضافت الشرطة أن هناك داخل المبنى أيضا وحدات خدمية أخرى منها ستوديو لممارسة تدريبات الرياضة البدنية.

وفيما اخترق المقذوف زجاج نافذة المقهى صمد زجاج مدخل المبنى أمام المقذوف الآخر.

ورفع المتخصصون في شرطة مكافحة الجريمة الآثار الناجمة عن الحادث.

ونظرا لأن دافع الجريمة غير معروف حتى الآن فإن أمن الدولة هو من يتولى التحقيق حاليا.

وكان أحد العاملين بالمقهى لاحظ الأضرار ظهر اليوم السبت، ولكن لم يعرف حتى الآن متى تحطم زجاج المقهى بفعل الرصاص.

الشرطة الألمانية ألمانيا ولاية بادن فورتمبيرج

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